إسقاط 37 صاروخا فوق كييف.. قصف روسي مكثف للمدن الأوكرانية في أكبر هجوم منذ بدء الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - ذكر مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية شنت اليوم الجمعة هجوما صاروخيا، وصفته بالأوسع منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي، على مدن ومقاطعات أوكرانية، منها العاصمة كييف، استهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية والمباني السكنية.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات إن الهجمة الصاروخية الروسية التي استهدفت عددا من مقاطعات البلاد، تمت بنحو 60 صاروخا أطلقت من بحر قزوين والبحر الأسود. وأضاف أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أدت عملها بنجاح، حسب تعبيره.



وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف أن "القوات الجوية أسقطت 37 من بين حوالي 40 صاروخا أطلقتها روسيا على كييف في وقت مبكر الجمعة".



كما قال عمدة المدينة فيتالي كليشكو إن انفجارات حدثت شرقي العاصمة وألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة، وتسببت في انقطاع إمدادات المياه في معظم المناطق، كما أوقفت حركة المترو كون أنفاقه استخدمت ملاجئ.



ولاذ كثيرون إلى هذه الملاجئ خلال ساعة الذروة الصباحية للاحتماء من الهجوم الصاروخي الواسع، الذي وصفه مسؤول في كييف بأنه إحدى كبرى الهجمات الصاروخية منذ بدء "الغزو" الروسي.



وفي خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، قالت السلطات إن الهجوم الصاروخي الروسي أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي.



وتحدث عمدة خاركيف عن أضرار "هائلة" تهدد بحرمان كثيرين من التدفئة وسط أجواء شديدة البرودة، في حين ذكر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك وسط البلاد أن "أضرارا جسيمة" وقعت هناك.



كما امتد الهجوم الصاروخي الروسي إلى مناطق وبلدات ومدن في مقاطعات أوديسا وميكولايف وزاباروجيا جنوبي البلاد.



وعقب القصف الروسي، قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان غالوشينكو إنه ستكون هناك انقطاعات للتيار الكهربائي بسبب حدوث انخفاض في القدرة على التوليد، وإن تسعا من منشآت الطاقة تضررت في جنوبي وشرقي البلاد جراء قصف البنية التحتية.



كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية العمل بنظام انقطاع التيار الكهربائي الطارئ في جميع أنحاء البلاد، بسبب استهداف منشآت الطاقة.



قصف مضاد

وفي إقليم دونباس، أعلنت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة لوغانسك عن مقتل 13 شخصا، وفقدان 20 آخرين في قصف أوكراني بصواريخ "هيمارس" وبالمدفعية، استهدف مباني سكنية في بلدتين تابعتين للمقاطعة.



أما في دونيتسك، فقالت السلطات الموالية لروسيا إن حصيلة قتلى القصف الأوكراني ارتفع إلى 3 أشخاص.



في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وجرح آخرين في قصف روسي استهدف مبنى سكنيا في مدينة كريفي ريه.



كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودعا للصواريخ والمدفعية تابعا للجيش الأوكراني في خاركيف، ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" (S-300) في مقاطعة دونيتسك.



وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت 4 مسيرات أوكرانية وصاروخي "هيمارس" في المنطقة.





(وكالات)