انت الان تتابع خبر كورونا في الصين.. زحام في المستشفيات ومحارق الجثث مكتظّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت عامل في محرقة للجثث لوكالة فرانس برس إلى "أننا نحرق عشرين جثة في اليوم، معظمها لكبار في السن. أصيب كثير من الناس بالمرض أخيراً".

وأضاف "نحن مجبرون على العمل بشكل كثيف! من بين 60 موظفاً، هناك أكثر من 10 حالات (كوفيد) إيجابية، لكن لا خيار لدينا، هناك الكثير من العمل في الآونة الأخيرة".



وأشار عمّال في اثنين من دور إقامة الجنازات في بكين، تواصلت معهم وكالة فرانس برس، إلى أنّ مؤسستيهما تعملان الآن على مدار الساعة، وتقدّمان خدمات حرق الجثث في اليوم ذاته لتلبية الطلب المتزايد.

وأفادت محرقة جثث أخرى بأنّ لديها الآن قائمة انتظار مدّتها أسبوع.

مع ذلك، لا تشير الأرقام الرسمية الى أي وفيات مرتبطة بكوفيد منذ الرابع من كانون الأول (ديسمبر).

في السياق، أبلغ مديرو خمس دور لرعاية المسنّين الصحافة المحلية بأنه لم يعد بإمكانهم الحصول على اختبارات "بي سي آر" أو على الأدوية بسبب النقص في هذه المواد. وقالوا إن ليست لديهم خطة طوارئ في حال ازدياد الحالات.

