انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة "منزعجة" بسبب إجراءات تويتر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي هذه الخطوة، في إطار تزايد الضغط على إيلون ماسك مالك "تويتر" الجديد، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي منصة التواصل الاجتماعي بأنها قد تواجه عقوبات في القريب.

وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة "منزعجة للغاية" من حظر المراسلين التكنولوجيين البارزين في المؤسسات الإخبارية بما في ذلك "سي إن إن" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، الذين كتبوا عن ماسك و"تويتر"، على ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.



واضاف دوجاريك إنه لا ينبغي إسكات أصوات وسائل الإعلام على منصة زعمت أنها ملاذ لحرية التعبير.