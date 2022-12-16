بعد الحديث عن أزمة سد النهضة.. رد فعل السيسي لدى رؤيته رئيس وزراء إثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن لقاء خاطف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، على هامش القمة الأمريكية الإفريقية في الولايات المتحدة.

وشهدت جلسات القمة الأمريكية الإفريقية، مصافحة وحديثا قصيرا بين الرئيس السيسي وأبي أحمد، رغم أزمة سد النهضة.

وكان الرئيس السيسي قد طالب الولايات المتحدة بالضغط على إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وأثار الرئيس ملف سد النهضة خلال زيارته لواشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال السيسي لبلينكن: "هذه مسألة حيوية ووجودية للغاية بالنسبة لنا..ونشكر الولايات المتحدة على دعمها واهتمامها".

وأضاف: "التوصّل إلى اتفاق ملزم قانونا يمكن أن يحقق شيئا جيدا وفقا للمعايير والأعراف الدولية، ولا نطلب أيّ شيء آخر غير ذلك"، متابعاً: "نحتاج إلى دعمكم في هذا الشأن".