انت الان تتابع خبر إلغاء استحداث مديرية حماية المطارات من هيكل الداخلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "ستنقل الملاكات الحالية العاملة ضمن مديرية الحماية الخاصة للمطارات في مطاري البصرة والنجف على ملاك هيأة المنافذ الحدودية".

وأشار المصدر إلى "تخصيص ٣٠ ضابط من خريجي المعهد العالي للتطوير الامني والاداري وكلية الشرطة للعمل في هيأة المنافذ الحدودية بغية ادخالهم في الدورات التخصصية لتعزيز الحماية الامنية للمطارات والمنافذ، مع تعزيز هيأة المنافذ بالمنتسبين الذين تتوفر فيهم شروط العمل بأمن المطارات من خلال لجنة مشتركة بين الداخلية والمنافذ".



ولفت إلى "‘عادة العمل بمكاتب جهاز الامن الوطني في المطارات وبعدد ١٦ ضابط ومنتسب لكل وجبة بنظام البديل".

وتابع المصدر، أنه "تنفذ الواجبات والمهام اعلاه من خلال المصادر والواجهات وغرفة الكاميرات ومن خلال متابعة المعلومات الاستخبارية على ان يتم معالجتها ضمن ادارة الخطة الاستخبارية".

ونوه إلى أن "سلطة الطيران المدني ستقوم باعادة النظر بتسمية مهام شعبة امن المطارات كافة استنادا للمعايير الدولية وتعليمات منظمة الطيران المدني وتكون مهام شعبة امن الطيران في المطارات هي تدقيق ومتابعة تطبيق المعايير والارشادات الدولية لأمن الطيران المدني".

