انت الان تتابع خبر الصحة توضح حقيقة عدم تشغيل جهاز للتحليلات المختبرية بمستشفى ميساني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة من قبل وزير الصحة تم إرسال فريق تفتيشي برئاسة مدير عام التفتيش عباس صباح الحميري إلى دائرة صحة ميسان حول الأجهزة المختبرية بصورة عامة وأطلع الفريق التفتيشي على عقد تجهيز الأجهزة المختبرية ومواد تشغيلها وتبين الآتي:-- حصة دائرة صحة ميسان ١٣ جهاز

- تم الادخال المخزني في ٣١ آب الماضي

وتم توزيعها على المؤسسات من ٦ ايلول الى ١١ تشرين الاول للعام الحالي".

وذكر الفريق التفتيشي، وفق البيان، انه "تم استلام اجهزة محافظة ميسان وتوزيعها على المؤسسات الصحية وكما يلي:-

- مستشفى الصدر ٣ أجهزة واستلمت المواد التشغيلية بتاريخ ١٣ كانون الاول الحالي ودخلت الخدمة

- مستشفى الاطفال جهازين وتم ادخال المواد التشغيلية في ٦ كانون الاول وادخلت الاجهزة للخدمة في ١٠ من الشهر ذاته ومستشفيات الزهراوي ، مركز الغدد الصماء ، مركز امراض القلب ، مستشفى الكحلاء ، مستشفى المجر ، مستشفى القلعة ، مستشفى على الغربي".



وأضاف الفريق، انه "تم تجهيز المستشفيات والمراكز المذكورة بالمواد التشغيلية من تاريخ ٨ كانون الاول الى يوم زيارة الفريق التفتيشي، علماً ان عدد من الاجهزة الاخرى سوف تدخل الخدمة خلال الاسبوع القادم، وأكد الفريق ان المواد التشغيلية وصلت الى قسم الصيدلة في دائرة صحة ميسان بتاريخ ٢٨ تشرين الثاني من العام الحالي".

وأكدت الوزارة، على "عدم تناقل الاشاعات والمعلومات غير الموثقة من المصادر الرصينة مما يسيب ارباكا لدى الرأي العام يؤثر على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين".

