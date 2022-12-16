انت الان تتابع خبر بينها السعودية.. إيران تتهم 5 دول بـ"خلق مؤامرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، إن "أمريكا وإسرائيل وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية".وأضاف، أن "بلاده من القوة بمكان يجعلها عصية على الانهيار جراء مثل تلك الاضطرابات"، قائلا "أينما حدثت هذه الأحداث كان النظام سينهار، لكن النظام الإسلامي قوي لدرجة أن الحركات الأخيرة تشبه حركة البعوضة".

وتهزّ إيران احتجاجات منذ حوالي 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

