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بينها السعودية.. إيران تتهم 5 دول بـ"خلق مؤامرة"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير في جمعٍ من الطلاب ورجال الدين في محافظة خراسان الجنوبية، إن "أمريكا وإسرائيل وإنجلترا والسعودية وفرنسا كانوا من بين اللاعبين في الاضطرابات الأخيرة في إيران وخلقوا مؤامرة خطيرة ضد الجمهورية الإسلامية".

وأضاف، أن "بلاده من القوة بمكان يجعلها عصية على الانهيار جراء مثل تلك الاضطرابات"، قائلا "أينما حدثت هذه الأحداث كان النظام سينهار، لكن النظام الإسلامي قوي لدرجة أن الحركات الأخيرة تشبه حركة البعوضة".

وتهزّ إيران احتجاجات منذ حوالي 3 أشهر إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على المرأة في الجمهورية الإسلامية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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