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إبراهيموفيتش: نتيجة نهائي كأس العالم مكتوبة

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-16 | 17:16

إبراهيموفيتش: نتيجة نهائي كأس العالم مكتوبة

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أكد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الجمعة، أن نتيجة نهائي كأس العالم "مكتوبة"، مشيرا إلى أن الفائز باللقب "معروف".
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن إبراهيموفيتش، يدعي أنه "يعرف من سيفوز بنهائي كأس العالم 2022 وهذه النتيجة "مكتوبة".

وذكر "إبرا" للصحفيين قبل المباراة النهائية لكأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا: "أعتقد أنه مكتوب بالفعل من الذي سيفوز".


وأضاف: "أنتم تعرفون من أقصد بكلامي.."

وحاول مهاجم ميلان الإيطالي التلميح كثيرا لكن دون جدوى، ثم قرر التحدث بوضوح، فقال: "أعتقد أن سيرفع الكأس".

وسبق لإبراهيموفيتش أن قال، في وقت سابق، إنه "يأمل أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم بسبب ميسي".

ولعب زلاتان وليونيل ميسي معا في بين عامي 2009 و 2011، قبل أن يقرر إبراهيموفيتش الانتقال إلى إيطاليا لتوقيع عقده الأول مع ميلان.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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