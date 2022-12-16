انت الان تتابع خبر احتجاجات الأردن.. السلطات تتوعد بـ"الضرب بيد من حديد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، ومدير الأمن العام، عبيد الله المعايطة، إن الحكومة "ستستخدم القوة المناسبة للتعامل مع الخروج عن القانون وأعمال العنف".وأضاف الفراية أن هذه الإجراءات ستتخذ فقط "ضد من يستخدم العنف ويروع المواطنين ويخرب الممتلكات الخاصة والعامة ويستهدف قوات الأمن"، مشيراً إلى أن "الأيام الماضية شهدت تطورا كبيرا في أعمال العنف، شملت إضرام النار بمؤسسات حكومية وخاصة في معان ومناطق أخرى".

وشدد الوزير الأردني على أن مقتل الضابط الأردني لن يمر من دون عقوبة وأن الأجهزة الأمنية تبذل جهدا كبيرا لاعتقال الجاني.

بدوره هدد مدير الأمن العام، المعايطة، بـ"الضرب بيد من حديد ضد كل من يخل بالأمن العام"، متعهدا في الوقت ذاته بالحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.



وكشف أن حصيلة الضحايا في صفوف قوات الأمن الأردنية من جراء أعمال العنف بلغت قتيلا واحدا و49 إصابة من ضباط وأفراد الأمن العام، بالإضافة لتضرر 70 آلية تابعة لقوات الأمن ونحو 90 سيارة لمدنيين.

من جهته وصف وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول مقتل الضابط الأردني بأنه "حالة رفع سلاح ضد الدولة".

وعلق الشبول على قرار السلطات حظر منصة "تيك توك" بالقول إنها "نشرت كما كبيرا من الفيديوهات المزورة المحرضة على القتل والفوضى"، مؤكدا أن السلطات ستراقب أيضا باقي وسائل التواصل الاجتماعي.

