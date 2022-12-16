انت الان تتابع خبر الداخلية توجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق متورطين بتخريب انتخابات نادي الناصرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق منتسب مفرغ مع أحد المسؤولين في محافظة ذي قار، قام بأعمال تخريب وتهجم على الحاضرين خلال انتخابات نادي الناصرية وتشكيل مجلس تحقيقي بحقه وتوقيفه في العاصمة بغداد".وأضافت، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية أيضاً بحق مجموعة كانت مع هذا المنتسب ومع آخرين تجاوزوا على القانون والنظام العام".