انت الان تتابع خبر رسميا.. قائد منتخب إسبانيا يعلن اعتزال اللعب دوليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب لاعب برشلونة ، على حسابه بموقع "إنستاجرام": "أود أن أعلن أنه بعد ما يقرب من 15 عامًا و143 مباراة، حان الوقت لتوديع المنتخب الوطني".

وأضاف: "لقد كان شرفًا لي أن أمثل بلدي وأمضي به إلى القمة، وأن أكون بطلًا عالميًا وأوروبيًا، وأن أكون قائدًا وأن ألعب العديد من المباريات، بنجاح أكبر أو أقل، ولكن دائمًا أقدم كل شيء وأساهم بكل حبة رمال ليتم كل شيء بالطريقة الصحيحة، وحتى يشعر الجميع بمدى أهميتهم، ومساعدة الجميع والقتال من أجل نفس الهدف، من خلال تجارب فريدة تاريخية لا تُنسى".



وتابع: "ما زلت أشعر بالقشعريرة عندما أتذكر ذلك.. سأفتقد ذلك كثيرًا، رؤية قائمة الفريق، أو ركوب الطائرة، أو تحية زملائي، أو الاستمتاع بالجلسات التدريبية، والمباريات التي لا نهاية لها، والخروج للعب، ولكن ليس قبل الصراخ معًا، والاستماع إلى النشيد الوطني، والعناق أو الشعور بالضيق.. عاطفة بلد بأكمله".

وأتم: "أخيرًا، لا يسعني سوى أن أتمنى لزملائي والمدرب الجديد لويس دي لا فوينتي كل التوفيق في العالم.. الآن سأكون مشجعًا إضافيًا، وسأستمتع بفريقنا وأدعمه دون قيد أو شرط".



وكان بوسكيتس، الذي فاز أيضًا ببطولة أوروبا 2012، حاضرًا دائمًا في قاعدة خط الوسط الإسباني منذ ظهوره لأول مرة في العام 2009.

وخاض لاعب برشلونة، البالغ من العمر 34 عامًا، 143 مباراة مع إسبانيا، ولعب كل مباراة في نهائيات كأس العالم هذا الشتاء في قطر.

وعانت إسبانيا من خروج مفاجئ بركلات الترجيح أمام المغرب في دور الـ16.

