- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441422-638067933070001681.jpg
2022-12-16 | 14:12
المصدر:
269 مشاهدة
منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الإمارات حق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، بعد تفوق الملف الإماراتي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى منها سيشل وكولومبيا وتايلاند.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا