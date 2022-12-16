الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الإمارات حق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، بعد تفوق الملف الإماراتي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى منها سيشل وكولومبيا وتايلاند.