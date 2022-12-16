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الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441422-638067933070001681.jpg

2022-12-16 | 14:12

الإمارات تستضيف كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023

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منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، الإمارات حق استضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، بعد تفوق الملف الإماراتي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى منها سيشل وكولومبيا وتايلاند.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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