انت الان تتابع خبر الاتحاد الأوروبي يوجه تهديدا بعقوبات ضد إيلون ماسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا إن "الأنباء عن التعليق التعسفي لحسابات صحافيين على تويتر مقلقة"، مذكرة بأن "القانون المتعلق بالخدمات الرقمية الذي يفترض أن يطبق على مجموعات التكنولوجيا العملاقة الصيف المقبل "يفرض احترام حرية الإعلام والحقوق الأساسية".وأضافت: "يجب أن يدرك إيلون ماسك ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك خطوطا حمراء وهناك عقوبات قريبا".

وكان موقع "تويتر" علق حسابات صحفيين كتبوا عن منصة التواصل الاجتماعي وماسك، من بينهم صحفيون يعملون في "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"سي أن أن" و"فويس أوف أميركا" ومؤسسات أخرى.

وجاء التعليق المفاجئ لحسابات الصحفيين عقب قرار ماسك، الأربعاء، بحظر الحساب الذي يتتبع رحلات طائرته الخاصة باستخدام البيانات المتاحة للجمهور. وأدى ذلك أيضا إلى تغيير "تويتر" قواعده لجميع المستخدمين لحظر مشاركة الموقع الحالي لشخص آخر دون موافقته.



وكان العديد من الصحفيين الذين تم إيقاف حساباتهم، يكتبون عن تلك السياسة الجديدة والأسباب المنطقية لماسك لفرضها، والتي تضمنت مزاعمه حول حادثة مطاردة قال إنها أثرت على أسرته في لوس أنجلوس.