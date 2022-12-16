شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: ربط الرئيس السيسى بين الأمن الغذائى والمائى أمر هام جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القمة الأمريكية الإفريقية تأتي في وقت هام للغاية بعد ما عانته القارة في فترة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية وفيما يتعلق بملف التغيرات المناخية وانعكاساته عليها وما تم مناقشات وحوار مفتوح بين القادة الأفارقاة وفي القلب منهم مصر في العديد من الملفات التى يوصف بعضها بأنها ذات حساسية عالية والحقيقة أن هذا الحوار المفتوح بين الجانبين يتم السعي من خلاله لإيجاد حلول لبعض الموضوعات وتقريب وجهات النظر إزاء الموضوعات الآخرى.

وأشار إلى أهمية ما تطرق له الجانب الأمريكي، خلال انعقاد القمة لتمكين التمثيل الإفريقي العادل في المنظمات الدولية وعملية الإصلاح المرجوة لعدد من المنظمات الدولية، بما يضمن تمثيل عادل وواجب للقارة في الأجهزة الداخلية للأمم المتحدة بما فيهم مجلس الأمن والانضمام لمجموعة العشرين، مشددا أن ما تناوله الرئيس عبد الفتاح السيسي في الربط بين الأمن الغذائي والأمن المائي هو أمر في غاية الأهمية لأنه مرتبط بمصائر الشعوب وجزء من الأمن الإقليمي والقومي للدول الإفريقية، ما يجب أن يتخذ في الحسبان وفقا للأطر العادلة وأن يتم العمل عليه وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها تساهم في اتخاذ خطوات من كلا الطرفين من شأنها أن تدعم مزيد من العلاقات وأن تعالج الكثير من القضايا وأن تسعى للتقريب بين الأطراف المشاركة في القضايا ذات الاهتمام من محيط القارة السمراء والأولويات العالمية، معتبرا أن التعامل من خلال هذه الملفات ووضع تعهدات من الجانبين سيؤدي لتطوير العلاقات بما يحدث انعكاس على تعزيز المصالح على المستوى الأمنى والاقتصادي بالقدرة على دعم الاستثمارات الأمريكية في القارة والقدرة على تبادل المصالح بين الجانبين.