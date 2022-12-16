انت الان تتابع خبر رسمياً.. المغرب تستضيف كأس العالم للأندية 2023 والان مع التفاصيل
2022-12-16 | 12:29
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يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.
والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.
وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علما بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي.
وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس "الفيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".
وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.
وبين رئيس الفيفا، "أعتبر أداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الحالية رائعا واستثنائيا وسعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في مونديال قطر"، مشددا بالقول، "التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية".