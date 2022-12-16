رسمياً.. المغرب تستضيف كأس العالم للأندية 2023

والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

وقال إنفانتينو، "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علما بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علما بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها تشيلسي الإنجليزي.



وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس "الفيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، لكن جائحة كورونا أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم.