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رسمياً.. المغرب تستضيف كأس العالم للأندية 2023

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2022-12-16 | 12:29

رسمياً.. المغرب تستضيف كأس العالم للأندية 2023

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الخليج 365 - رياضة
يستضيف المغرب مونديال الأندية في كرة القدم بين 1 و11 فبراير 2023، بحسب ما كشف رئيس الاتحاد الدولي (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الجمعة في مؤتمر صحفي.
وقال إنفانتينو، "سيستضيف المغرب مونديال الأندية بين 1 و11 فبراير 2023".

والأندية المتأهلة حتى الآن إلى البطولة هي فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانيا.

 

وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علما بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

وستكون هذه المرة الثالثة التي يستضيف فيها المغرب مونديال الأندية بعد 2013 و2014، علما بأن النسخة الأخيرة استضافتها الإمارات العربية المتحدة وتوج فيها الإنجليزي.


وكشف إنفانتينو عن مصادقة مجلس "الفيفا" على إقامة نسخة 2025 من مونديال الأندية بمشاركة 32 ناديا "النسخة الأولى ستكون في صيف 2025 وستكون أفضل الأندية في العالم مدعوة للمشاركة فيها، فيما ستناقش التفاصيل لاحقا بالتفاوض مع أصحاب المصلحة. ستكون فعليا بمثابة كأس العالم".

وكانت نسخة 2021 متوقعة في الصين بمشاركة 24 ناديا، لكن جائحة أجبرت الاتحاد الدولي للعودة إلى النظام القديم. 

 

وبين رئيس الفيفا، "أعتبر أداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الحالية رائعا واستثنائيا وسعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في مونديال قطر"، مشددا بالقول، "التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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