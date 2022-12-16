انت الان تتابع خبر وسط اتهامات هاري وميغان.. كيت وويليام يحتفلان بأجواء الميلاد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يبدو أن العائلة الملكية ولاسيما الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يستمتعان مع أولادهما بأجواء الأعياد، ولم يعلقا على التصريحات الصادرة عن السلسلة الوثائقية.في حفل ملكي ضخم أقيم في كنيسة ويستمنستر بغياب الملكة إليزابيث الراحلة للمرة الأولى، والحاضرة كلماتها بواسطة الأمير ويليام الذي قرأ مقطعاً من رسالة الميلاد للملكة تعود للعام 2012، جاء فيها بما معناه بأن "جلالة الملكة لطالما كانت تقول بأنها كانت دائماً منبهرة بروح العمل الجماعي خلال موسم الأعياد".ولم يأت اختيار وليام لكلمة الملكة ليرد على كلام هاري، أي في رسالة هي مثال متناقض لشقيقه، بل ان الكلمة كان قد اختارها سابقاً وقبل صدور سلسلة "هاري وميغان".

الرسالة سيكون لها أصداء كثيرة لدى الضيوف الذين حضورا والبالغ عددهم 1800 شخص، حيث تجمعوا في الكنيسة لحضور الحفل الغنائي المخصص للميلاد. الحفل الذي تم تنظيمه لتقدير "الجهود غير الأنانية للأفراد، العائلات والمجتمعات عبر جميع أنحاء المملكة المتحدة، والاحتفال وإظهار الفرح الذي يمكن أن يجلبه الترابط الإنساني".



وبدا الثنائي كيت وويليام مرتاحين، ورصدت عدسات الكاميرا كيت وهي تلقي التحية على الأطفال في الكنيسة وتمازحهم.الملك تشارلز الثالث وهو الميلاد الأول له كملك، حضر برفقة زوجته كاميلا.