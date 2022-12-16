انت الان تتابع خبر رئيس الفيفا: 5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات مونديال قطر 2022 والان مع التفاصيل

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي، "نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل للمونديال على الإطلاق ومديح بالإجماع في مجلس الفيفا للنسخة الحالية لكأس العالم"، لافتا الى ان "كرة القدم وحدت العالم بالفعل والنسخة الحالية نجحت نجاحا باهرا".

وأضاف، ان "5 مليارات مشاهد حول العالم تابعوا مباريات كأس العالم في قطر حتى الآن"، مشيرا الى ان "إيرادات كأس العالم في قطر بلغت 7.5 مليار دولار بزيادة مليار دولار عن النسخة السابقة".

وتابع، ان "62 مباراة حتى الآن في بطولة كأس العالم في قطر 2022 دون أي شغب أو تجاوزات والنسخة الحالية من كأس العالم شهدت نجاحا باهرا على كل الصعد"، مردفا ان "إقامة مباريات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر له تأثير إيجابي".

وأكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ان "البطاقات الحمراء والصفراء في مونديال قطر أقل مما كان عليه الحال في النسخة السابقة"، موضحا، "نحتاج إلى إعادة النقاش بشأن عدد الفرق التي ستضمها مجموعات النسخة المقبلة من كأس العالم".

وذكر ان "2.5 مليار دولار ستستخدم لتطوير الاتحاد الدولي لكرة القدم مستقبلا و3.27 مليون مشجع حضروا المباريات في مونديال قطر حتى الآن بينما سجلت نسخة 2018 في روسيا 3.03 مليون".

وبين رئيس الفيفا، "أعتبر أداء المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم الحالية رائعا واستثنائيا وسعيد للغاية بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في مونديال قطر"، مشددا بالقول، "التحول الذي شهده مونديال قطر أن كثيرين من كل أنحاء العالم جاؤوا لقطر وتعرفوا على الثقافة العربية".