انت الان تتابع خبر رسمياً.. الركراكي يعلن غياب "رومان سايس"عن مواجهة كرواتيا والان مع التفاصيل
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كأس العالم فيفا 2022
2022-12-16 | 11:11
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الخليج 365 – رياضة
سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.
سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.