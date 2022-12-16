اخبار العالم

رسمياً.. الركراكي يعلن غياب "رومان سايس"عن مواجهة كرواتيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر رسمياً.. الركراكي يعلن غياب "رومان سايس"عن مواجهة كرواتيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441410-638067853651743831.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-16 | 11:11

رسمياً.. الركراكي يعلن غياب "رومان سايس"عن مواجهة كرواتيا

91 مشاهدة

الخليج 365 –

سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا