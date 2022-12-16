رسمياً.. الركراكي يعلن غياب "رومان سايس"عن مواجهة كرواتيا

الخليج 365 – رياضة

سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.

