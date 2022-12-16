انت الان تتابع خبر أيها الجدي.. لا تتردد ولا تخف! الأحلام والإنجازات بانتظارك هذا العام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتوقع عالمة الفلك جاكلين عقيقي أن تكون الدورة الفلكية للعام 2023 إيجابية بمجملها على مواليد برج الجدي. وتعد هذه الدورة بعامٍ مثمر يحمل الفرص المهنية والأرباح المعنوية والمادية لم تكن في الحسبان.

أيها الجدي ستحظى هذا العام بفرصة كبيرة لاحتلال مركزٍ نافذ، إذ يلمع نجمك في مجالك المهني، فتكون موقع تقدير وتحصل على مكافأة تستحقها.

يكون حظك مضاعفاً اعتباراً من 7 آذار / مارس مع انتقال كوكب زحل إلى برج الحوت الصديق لموقع يناسبك جداً ويجعلك أكثر ارتياحاً ويعزز علاقاتك مع الآخرين. حينها من الضروري توظيف كل طاقاتك في مجالات مثمرة. فستنجز معظم مشاريعك التي من المؤمل أن تبصر النور في وقتها المحدد، وتسير نحو النجاح الذي تستحقه.

تتضاعف عائداتك المالية اعتباراً من 17 أيار / مايو مع وصول كوكب المشتري إلى الثور الذي قد يوفّر لك الكثير من المال، وتتحقّق أحلامك وإنجازاتك التي قد تتخطّى ما أنجزته حتى اليوم، وتكون علاقتك بالناس والزملاء في العمل أفضل من السابق.

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إذاً ستكون هذه السنة بنّاءة على الصعيد المهني وتنعم خلالها بحظ مضاعف ابتداءً من شهر آذار / مارس، تحقّق فيها أحلامك وتلاقي الدّعم من بعض الجهات الفاعلة والنافذة. ستتحرّر من قيود ماليّة وتُتاح لك الفرص لكسب عملٍ جديد. فكوكب المشتري داعمٌ لك ويفتح أمامك أبواباً كانت مقفلة حتى اليوم.

تبدو حياتك العاطفية واعدة هذا العام، إذ تتاح لك فرصاً لإقامة علاقات جدية إذا كنت غير مرتبط. أمّا إذا كنت في علاقة جديدة فقد تسعى إلى زواج أو ارتباط هذا العام. يزداد ميلك أكثر إلى الاستقرار، فتسعى إلى إيجاد شخص تنسجم معه فكريًا وروحيًا.

من جهةٍ أخرى قد ينتابك بعض القلق على الوضع الصحي لأحد أفراد العائلة، وتحاول بشتى السبل التخفيف من آلامه أو الترفيه عنه لأنّه عزيز على قلبك.