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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ايقاف 13 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري واعادة 8 فتيات هاربات الى ذويهن خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، تمكنت بعمليات نوعية متفرقة خلال الـ 72 ساعة الماضية من إيقاف (5) حالات ابتزاز الكتروني، و(8) حالات عنف أسري، وإعادة (8) فتيات هاربات بفعل التعنيف أو الضغوط النفسية إلى ذويهن".

وأضاف البيان، ان "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من قبل الضحايا وأصدقاء الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (497) تدعوها للتدخل وإيجاد الحلول لهن".

وتابع البيان، ان "المفارز تمكنت من معالجة جرائم الابتزاز التي كانت ضحاياها فتاتين من بغداد، وفتاة في كل من الانبار والنجف وكركوك، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، وتأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز".

وأشار الى ان "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المعنفين بعد تقديمها الدعم النفسي والمعنوي للضحايا الـ(8) وقامت بإعادة الفتيات الى ذويهن، وحثهم على رعايتهن والاهتمام بهن، حيث ستقوم الشرطة المجتمعية بزيارات دورية الى محال سكن ضحايا التعنيف والهروب للوقوف على اوضاعهن وتقديم الدعم لهن".