شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات عديدة.. تغير المناخ يهدد الزراعة فى العالم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أزمة تغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، حيث تهدد التغيرات المناخية نحو 40 % من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا ومهددة بالإنقراض نتيجة التغيرات المناخية.

تقرير لمؤسسة ماعت، كشف أن تغير المناخ يؤثر بشكل كبير على الزراعة ويهدد مئات المحاصيل الزراعية بسبب موجات الحر والجفاف والعواصف والفيضانات المدمرة إلى تضاعفت، وازدادت وتيرة الكوارث الطبيعية في كل قارات العالم تقريبًا.



وكانت قمة المناخ كوب 27 قد خرجت بعدة نتائج إيجابية، أبرزها نجاح الإدارة المصرية في التوصل إلى اتفاق تاريخي بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لتعويض الدول النامية، ومنها الدول الأفريقية، عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمسببة لخسائر مادية ضخمة، بل وبشرية أيضًا بسبب الكوارث البيئية.

وضمن النجاحات التي حققتها القمة أنه تم تخصيص 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، و 25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، و1.5 مليار دولار سنويا من ألمانيا، و10 مليارات دولار على المستوى الوطنى عبارة عن اتفاقيات تم تنفيذها بالفعل للمساهمات الوطنية للمناخ.