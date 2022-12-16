انت الان تتابع خبر زعيم كوريا الشمالية يشرف شخصياً على تجربة لتطوير "سلاح ستراتيجي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن الاختبار أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، وأثبت جدارة المحرك واستقراره، مما يوفر "ضمانا لتطوير نظام سلاح ستراتيجي آخر من نوع جديد".

وأضافت أن الزعيم كيم جونغ أون عبر عن "توقعه بأنه سيتم صنع سلاح ستراتيجي آخر من نوع جديد في أقصر فترة زمنية".



وتأتي التجربة في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العاصمة الكورية الجنوبية سول لإجراء محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين تعهد خلالها ببذل جهود شاملة لوقف برنامج كوريا الشمالية النووي.

وأجرت كوريا الشمالية عددا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

