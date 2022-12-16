شكرا لقرائتكم خبر عن محو الأمية الرقمية.. أهم اختصاصات صندوق منصة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت المادة 3 من مشروع قانون منصة مصر الرقمية، اختصاصات صندوق منصة مصر الرقمية، إذ نص المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ :" يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة بالمادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص بما يأتى:

1- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.

2- دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.

3- دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.

4- دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.

5- توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.

6- تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.

7- دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.