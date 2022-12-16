شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل بطاقة المسن وأهم الخدمات المقدمة لحاملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مشروع قانون "رعاية حقوق المسنين" الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا، ماهية بطاقة المسن، ونصت المادة الـ5 بمشروع القانون علي :"بطاقة المسن هي مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة أو بأي وسيلة تكنولوجية أخرى يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن وللمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

يهدف قانون "رعاية حقوق المسنين" إلى حماية ودعم حقوق المسنين، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق، وتعزيز كرامتهم والعمل على دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين حياة كريمة لهم، وتلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.