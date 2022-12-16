شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق رضوان: لجنة حقوق الإنسان بالنواب تعقد 4 اجتماعات خلال الأسبوع البرلماني المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال الأسبوع المقبل عدة اجتماعات عقب انتهاء الجلسة العامة.

وأضاف "رضوان"، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة تجتمع لمناقشة الجهود والخطوات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية والمحافظات، والتي تتضمن الإجراءات التي تكفل تنفيذ محاور الاستراتيجية بكل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والتنسيق مع وحدات بناء القدرات التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.

كما يتضمن الاجتماع الثاني، مع رؤساء الجامعات الخاصة (الجامعة الأمريكية، الجامعة البريطانية، الجامعة الفرنسية، جامعة 6 أكتوبر، مودرن أكاديمي، جامعة العلمين، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) لإقامة حوار مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن، الاجتماع الثالث سيكون من المقرر، مع الدكتورة نفين الكيلاني، وزيرة الثقافة وذلك لمناقشة إنشاء وحدات حقوق الإنسان بوزارة الثقافة وقطاعاتها، والاجتماع الرابع، سيكون لعرض ومناقشة الشكاوى الواردة للجنة.