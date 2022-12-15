انت الان تتابع خبر مقتل وإصابة جنديين في "اليونيفيل" جنوب لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لقي جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل"، حتفه وأصيب آخر بجروح خطيرة، بعد تعرض الكتيبة الأيرلندية لإطلاق نار، في منطقة العاقبية جنوبي البلاد.



وكشف سايمون كوفيني، وزير الدفاع الأيرلندي، تفاصيل "الحادث الغامض" بالقول"الجنود من اليونيفيل كانوا فيما يعتبر طريقا اعتياديا من منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان متجهين إلى بيروت عندما وقع الحادث في العاقبية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء".

وأضاف "انفصلت مركبتان مدرعتان عن بعضهما البعض (في الطريق). وأحاطت حشود معادية، وأعتقد أن هذ هو الوصف الوحيد الذي يمكننا وصفهم به، بإحدى المركبتين وأطلقوا أعيرة نارية تجاهها".

وتابع "لم يكن هذا متوقعا، نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة ولكن لا شيء مثل ذلك"، مضيفاً "هذا وما يزال الجندي الثاني في حالة حرجة في مستشفى تديره الأمم المتحدة وخضع لعملية جراحية".