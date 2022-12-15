شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقترب من التعاقد مع نجم منتخب المغرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، من أجل تدعيم صفوف الفريق والعودة إلى المنافسة على الألقاب.

أمرابط يتلقي عرض ضخم من توتنهام

وكشفت تقارير صحفية بريطانية، على أن إدارة نادي توتنهام، تستعد للدخول في مفاوضات مع النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط منتخب المغرب.

وأكدت التقارير على أن توتنهام هوتسبير، يستعد لتقديم عرض ضخم للنجم المغربي، مقابل 50 مليون يورو، من أجل الظفر بخدمات اللاعب بعد تألقه بمونديال قطر 2022.

وكان سفيان أمرابط، قد قدم أداء أكثر من رائع رفقة منتخب المغرب خلال المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، حث تأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال.