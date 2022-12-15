شكرا لقرائتكم خبر لقاء ثلاثي يجمع تركيا وروسيا وسوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس إنه عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين أثناء عودته إلى تركيا قادما من تركمانستان التي زارها أمس لحضور «القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان» التي عقدت بمدينة تركمانباشي.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن إردوغان عقب عودته من تركمانستان ومشاركته في قمة ثلاثية مع أذبيجان وتركمانستان «العرض قوبل بإيجابية، وبهذا الشكل نكون قد بدأنا بسلسلة اللقاءات، نريد أن نقدم على خطوة ثلاثية تركية روسية سورية».