إضراب الممرضات يشل بريطانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت عشرات الآلاف من الممرضات، إضرابا للمرة الأولى في أنحاء إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية أمس. ويتم إنشاء خطوط للإضراب في عشرات المستشفيات بسبب نزاع بشأن الأجور، حيث قالت حكومة ويلز «إن الخدمات ستتأثر بشكل كبير». وتم إلغاء آلاف المواعيد والعمليات الخاصة بالخدمة الصحية الوطنية، وأصيب القطاع بشلل تام بسبب الإضراب، حيث تدير الخدمة الصحية خدمة على غرار عطلة البنوك في الكثير من المناطق. وتم إلغاء آلاف المواعيد والعمليات الخاصة بالخدمة الصحية الوطنية، وأصيب القطاع بشلل تام بسبب الإضراب، حيث تدير الخدمة الصحية خدمة على غرار عطلة البنوك في الكثير من المناطق.

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