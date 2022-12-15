لبنان يحقق في ملابسات الاعتداء على قوات دولية

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وأبدى «أسفه العميق للحادث الأليم الذي تعرضت له الدورية الأيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام في منطقة العاقبية جنوب لبنان»، معربا عن حزنه العميق وعن تعازيه لمقتل أحد أفراد الدورية، متمنيا الشفاء للجرحى منهم، حسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي أمس الخميس.وشدد ميقاتي على ضرورة إجراء السلطات المعنية التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وعلى تحاشي تكراره مستقبلا، مناشدا جميع الأطراف التحلي بالحكمة وسعة الصدر في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن.
ونوه ميقاتي بـ «التضحيات التي تبذلها قوات يونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب، بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما».
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