شكرا لقرائتكم خبر قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال الاحتلال لفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عسكر بمدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق نار على المنازل الفلسطينية، واعتدت القوات على شابين فلسطينيين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح.وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لبلدة بيت أمر، ومداهمة منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت تلك القوات خلال اقتحامها لبلدة يعبد بجنين شابا فلسطينيا بعد محاصرة أحد المنازل.
كانت هذه تفاصيل خبر قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.