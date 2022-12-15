قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 فلسطينيا خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال الاحتلال لفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عسكر بمدينة نابلس، وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق نار على المنازل الفلسطينية، واعتدت القوات على شابين فلسطينيين أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح.

وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لبلدة بيت أمر، ومداهمة منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت تلك القوات خلال اقتحامها لبلدة يعبد بجنين شابا فلسطينيا بعد محاصرة أحد المنازل.