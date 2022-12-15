الجزائر توقف 393 مهربا

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وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت 220 مهربا، وصودر منهم 40 مركبة و300 مولد كهربائي و222 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 393 شخصا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بالجزائر.وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، أن وحداتها بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وجانت وتندوف، أوقفت 220 مهربا، وصودر منهم 40 مركبة و300 مولد كهربائي و222 مطرقة ضغط و12 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

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