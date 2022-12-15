21 عملية جراحية سعودية بالمخ والأعصاب بالمكلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 21 عملية جراحية متخصصة في جراحة المخ والأعصاب بهيئة مستشفى ابن سينا المركزي التعليمي بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، خلال تنفيذ المخيم الطبي التطوعي خلال الفترة من 11 حتى 17 من ديسمبر الجاري. وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة بتقديم 87 استشارة طبية بعيادة جراحة المخ والأعصاب، وتأتي الحملة في إطار الدعم السعودي المقدم للمرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن لإجراء العمليات الجراحية المتخصصة لهم بهدف تخفيف معاناتهم. ودشن المركز أمس المخيم الطبي للعمليات الجراحية المختلفة بمحافظة أرخبيل سقطرى، والذي يستهدف المخيم معاينة أكثر من 4000 حالة من الجنسين، إضافة إلى تنفيذ نحو 300 عملية لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة عدسات للمحتاجين، كما سيقوم المخيم بإجراء 100 عملية متنوعة لأمراض العيون منها الجلوكوما والقناة الدمعية وعمليات عيون الأطفال. ودشن المركز أمس المخيم الطبي للعمليات الجراحية المختلفة بمحافظة أرخبيل سقطرى، والذي يستهدف المخيم معاينة أكثر من 4000 حالة من الجنسين، إضافة إلى تنفيذ نحو 300 عملية لإزالة المياه البيضاء، مع زراعة عدسات للمحتاجين، كما سيقوم المخيم بإجراء 100 عملية متنوعة لأمراض العيون منها الجلوكوما والقناة الدمعية وعمليات عيون الأطفال.

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