الحوثي يقلد الملالي في إعدام الصحفيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتشابه آلة الإجرام الحوثي الموالية لإيران بآلة نظام الملالي في الجرائم، وتنفيذ أحكام الإعدامات بحق الناشطين والصحفيين والمعارضين لحكمهما، ففي اليمن اتهمت منظمة «مراسلون بلا حدود» ميليشيات الحوثي بتنفيذ حكم الإعدام بحق 4 صحفيين يمنيين، خطفتهم عام 2015، من خلال تعذيبهم بطرق مختلفة في سجونها.

ولفتت انتباه الممثل الخاص للأمم المتحدة في اليمن إلى أن حياة الصحفيين، الذين حكم عليهم الحوثيون بالإعدام عام 2020، تواجه خطرا حقيقيا، كما أكدت أن «3 من الصحفيين الأربعة تعرضوا للتعذيب بالحجز لمدة 45 يوما على الأقل، من بينهم توفيق المنصوري»، كاشفة أن «كثيرا ما أخرجته سلطات السجن من الزنزانة التي يتقاسمها مع معتقلين آخرين لتعذيبه وضربه بوحشية ثم وضعه في زنزانة حبس انفرادي لفترات طويلة».

وقالت «علمنا أن المنصوري أصيب بكسر في الجمجمة، ولا يتلقى العلاج الطبي المناسب، كما تأتي الإصابة على رأسه في وقت يعاني فيه من مرض السكري والروماتيزم وآلام القولون»، فيما نقلت عن شقيقه عبدالله المنصوري قوله، «إن توفيق أصيب بكل هذه الأمراض خلال 7 سنوات ونصف السنة من الاحتجاز وسوء المعاملة منذ اعتقاله في يونيو 2015، ورفض الحوثيون السماح بأي زيارات طبية على الرغم من توسلات عائلته. وبحسب المنظمة، فقد تعرض الصحفيان عبد الخالق عمران وحارث حميد أيضا للضرب لأسباب غير معروفة ووضعا في زنزانتين انفراديتين.

من جهته، قال رئيس مكتب الشرق الأوسط في «مراسلون بلا حدود»، جوناثان داغر، «إن الحوثيين ينفذون حكم الإعدام الصادر بحق هؤلاء الصحفيين ببطء من خلال تعذيبهم، ودعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، هانس غروندبرج، إلى بذل كل ما في وسعه لتأمين الإفراج الفوري عنهم. كما طالب الحوثيين بالسماح لممثلي الأمم المتحدة بزيارة هؤلاء الصحفيين والسماح على وجه السرعة أن يأتي فريق طبي ويفحصهم.

على صعيد آخر، يعيش النازحون في مخيمات النزوح في اليمن أوضاعا صعبة بفعل معاناة النزوح ودخول فصل الشتاء ونقص الإمدادات الإغاثية في مخيمات النزوح بمأرب وتعز والحديدة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات أمس، في تقرير عن معاناة النازحين في اليمن، يوثق الوضع الإنساني في بعض مخيمات النزوح القسري في اليمن للفترة (مارس 2018 - ديسمبر 2020)، أن هذه المعاناة تمثل تجسيدا فعليا للمأساة الإنسانية، التي خلفتها الحرب الدائرة في اليمن منذ نحو ثمانية أعوام.

ويهدف التقرير الذي حمل العنوان «نازحون في العراء» إلى تسليط الضوء على المعاناة المستمرة والممتدة للنازحين اليمنيين، في المخيمات والمناطق التي فروا إليها، بعد فقدانهم بيوتهم وانعدام الأمن في مناطقهم الأصلية، مع الإشارة لتردي الحالة الإنسانية والصحية والأمنية التي تطال اليمنيين في رحلة نزوحهم بين المخيمات والصعوبات التي يواجهونها، إضافة للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما النساء والأطفال.

واعتمد التقرير على منهجية التقصي المباشر عبر النزول الميداني، حيث زارت سام العديد من المخيمات في كل من مأرب والعاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي تعز والمهرة.

مشاهدات يمنية:

