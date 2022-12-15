شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط "مستقبل وطن" في المحافظات.. أبرزها جولات أشرف رشاد وافتتاح معارض مخفضة ومنافسات أوائل الطلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الخميس، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وجاءت البداية، حيث عقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، اجتماعًا تنظيميًا، لهيئة مكتب أمانات مراكز دراو وكوم إمبو وإدفو، بمحافظة أسوان، جاء ذلك على هامش زيارته المحافظة، والتي استهلها بحضور احتفالية البنك الزراعي المصري لتوزيع أجهزة كهربائية على عدد 100 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، وحضر اللقاء مجدي الدين حسيبو أمين الحزب بأسوان، وكامل ميشيل عضو الأمانة المركزية وعضو مجلس الشيوخ، ونواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة الأمانة.

وشهدت اللقاءات، بحث خطة عمل المرحلة القادمة، وجهود إعداد كوادر شبابية وتنظيمية، والإستماع لرؤاهم ومقترحاتهم بشأن الحوار الوطني، ووجه "رشاد" بضرورة الاستمرار نحو تعزيز العمل بالشارع، والتواصل الدائم مع المواطنين لرفع الأعباء المعيشية وسرعة التدخل لحل أية أزمات تواجههم.

‎واستمع، فى نهاية اللقاء إلى مقترحات الأمناء النوعيين وأعضاء الوحدات الحزبية لتعزيز تواجد الحزب بالشارع خلال الفترة المقبلة.

وفي محافظة قنا تابع المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في محافظة قنا، حيث شهد منافسات ماراثون المسابقة داخل مدرسة قنا الثانوية بنات بحضور الدكتورة منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا ومحمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالحزب.

وقال المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام أن مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم يشارك فيها ما يزيد عن 500 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية، مشيداً بجهود أعضاء اللجنة المشرفة علي تنفيذ المسابقة بمحافظة قنا.

وأكد "رشاد"، على أن منافسات مسابقة "أوائل الطلبة"، اليوم تجمع بين أقوي مدرستين علي مستوي إدارة قنا التعليمية وهما مدرستي قنا الثانوية بنات وفاطمة الزهراء الثانوية معلنا عن مكافأة شخصية قدرها 10 آلاف جنيه للمدرسة الفائزة بالمركز الأول دعما منه للتنافس العلمي الشريف.

وعلى هامش زيارة سيادته، افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، ويرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، اليوم الخميس، معرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المنزل الحديث بأسعار مخفضة للمواطنين بميدان الساعة بمدينة قنا، والذي نظمته أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن برئاسة النائبة سحر صدقي رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة أمينة المرأة بالحزب بمحافظة قنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بقنا وعمرو طارق السباعي أمين التنظيم بالمحافظة والنائب مصطفي محمود والنائب العمدة مبارك عضوا مجلس النواب والنائب محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري.

وتفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، ومحافظ قنا، المعرض الذي يضم أدوات منزلية ومستحضرات تجميل وملابس رجالي وأطفالي ونسائي، مؤكدا علي دعم حزب مستقبل وطن لكافة جهود الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الجماهيرية وإقامة المعارض المتنوعة للوصول لكافة أطياف المجتمع .

ومن جانبه، أشاد محافظ قنا بتنظيم المعرض والذي يأتي في إطار المشاركة المجتمعية لحزب مستقبل وطن لتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير متطلبات المواطنين بأسعار تنافسيه وأقل من المعروضة في السوق المحلي.





وفي محافظة الشرقيةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي:-

1- في مركز الزقازيق، انتهت بفوز مدرسة كفر أبو عجوة بالمركز الأول، ومدرسة بنى شبل علي المركز الثاني.

2- في مركز ديرب نجم، انتهت بفوز مدرسة الجميزة الإعدادية بنين، بالمركز الأول، ومدرسة الجميزة ت س علي المركز الثاني.

3- في مركز بلبيس، انتهت بفوز مدرستي أولاد سيف الإبتدائية، وأدهم صلاح الإبتدائية.

4- في مركز أولاد صقر، انتهت بفوز مدرسة ناصر الإبتدائية بتلراك ومدرسة السعادات للتعليم الأساسي بالمركز الأول، وفاز فريق مدرسة السعادات للتعليم الأساسي بالمركز الأول على مستوى المرحلة الإعدادية.

5- في مدينة القنايات، انتهت بفوز مدرسة طارق مباشر الإعدادية.

6- في مدينة القرين، انتهت بفوز مدرسة السلام الإعدادية بالمركز الأول.

7- في مركز الصالحية الجديدة، انتهت بفوز مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة.





وفي محافظة البحر الأحمرتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي:-

1- في مدينة الغردقة، انتهت بفوز مدرسة الجيل الصاعد الإبتدائية.

2- في مدينة شلاتين، انتهت بفوز مدرسة السادات في المرحلة الابتدائيةـ، وفوز مدرسة سعد أبو ريدة المرحلتين الاعدادية والثانوية.





وفي محافظة القليوبيةأقامت أمانة المرأة بمركز طوخ، معرضاً لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة، للمواطنين في قرية طنط الجزيرة، ضمن سلسلة معارض حملة "إحنا معاكي"، التي أطلقتها أمانة المرأة بالمحافظة، لتوفير جميع احتياجات الأسرة من أدوات منزلية ومفروشات وتجهيزات للعرائس وكل ذلك بتخفيضات وخصومات هائلة، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من المواطنين الذي أشادوا بجودة المعروضات.

كما أقامت أمانة مركز شبين القناطر، معرض اليوم الواحد، لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، في قرية المريج، وشمل المعرض بيع الأدوات المنزلية والمفروشات والسلع الغذائية وأجهزة العرائس والسجاد، بتخفيض وصل إلي نسبة 30%.

كما شاركت أمانة الصحة بمدينة العبور، في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي أقيمت على مدار 4 أيام من 11 من دسيمبر حتى 14 من ديسمبر، حيث تم توفير سيارات لتسهيل نقل القواقل الطبية بإرجاء المدينة وتوفير صناديق حفظ التطعيمات.





وفي محافظة شمال سيناءتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، التي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي:-

1- في إدارة العريش التعليمية، انتهت بفوز مدرسة العبور الإعدادية علي المركز الأول.





وفي محافظة الوادي الجديدنظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، لأهالي قرية "الهنداو" في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأسنان والأطفال والجلدية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالوادي الجديد والإدارة الصحية بالداخلة ومستشفى الداخلة العام، وجرى تقديم الخدمة الطبية لـ 141 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، منافسة 1798 طالب وطالبة، داخل 254 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة اليوم كالآتي:-

1- في مركز الداخلة، انتهت بفوز مدرسة موط عزبة القصر الإعدادية.

2- في مركز بلاط، انتهت بفوز مدرسة مرزوق الابتدائية.

3- في مركز الفرافرة، انتهت بفوز مدرسة اللواء صبيح الإعدادية.

4- في مركز الخارجة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة المروة الإبتدائية.





وفي محافظة المنوفيةأطلقت أمانة مركز أشمون، مبادرة تحت عنوان "ورشتي"، للعمل علي تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تعليم السيدات الحرف اليدوية لتحسين دخلهن، واستهدف الورشة الأولي تعليم 15 سيدة بقرية الحلواصي حرفا يدوية بسيطة.

كما شاركت أمانة مركز الباجور، في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي بدأت من يوم الأحد 11 ديسمبر حتي يوم 14 ديسمبر للأطفال من عمر يوم لخمس سنوات.





وفي محافظة المنياتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ملوي، انتهت بفوز مدرسة الشهيد مدحت صلاح الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدرسة المعصرة الإعدادية بنات.

2- في مركز ديرمواس، انتهت بفوز مدرسة عبد الناصر حسن الإبتدائية.

3- في مركز بني مزار، انتهت بفوز مدرسة شلقام الإبتدائية، ومدرسة بردونة للتعليم الأساسي الإعدادي.

4- في مركز سمالوط، انتهت بفوز مدرسة الإسلامية الخاصة الإبتدائية، وفوز مدرسة النشار الخاصة الإعدادية.

5- في مركز مطاي، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد خيرت للتعليم الأساسي الإبتدائية، وفوز مدرستي هوارة الإعدادية، والروضة الإعدادية.

6- مركز مغاعة، انتهت بفوز مدرسة محمد ربيع الإبتدائية.

7- في مركز العدوة، انتهت بفوز مدرسة البسقلون الإعدادية.

8 - مركز ابوقرقاص، انتهت بفوز مدرسة القشيري الابتدائية، وفوز مدرسة بلنصورة الإعدادية.





وفي محافظة بورسعيدأطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، ماراثون مسابقة "أوائل الطلبة"، التي ينظمها الحزب، بالأقسام المختلفة على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في المرحلة الإبتدائية، وأسفرت نتائج اليوم الرابع في 5 أقسام كالأتي:-

1- في قسم الشرق، انتهت بفوز الراهبات

2- في قسم الضواحي، انتهت بفوز الشهيد اسامه الشربيني، والشهيد محمد صبري ثم فوز مدرسة أسامة الشربيني

3- في قسم الزهور، انتهت بفوز مدراس، بنك بورسعيد الوطني، وعمر بن عبد العزيز، ثم فوز مدرسة بنك بورسعيد الوطني

4- في قسم بورفؤاد، انتهت بفوز مدرسة يوسف عاشور

5-في قسم العرب، انتهت بفوز مدرسة أشتوم الجميل.





وفي محافظة مطروحتواصل أمانة مركز النجيلة، حملتها لدعم صيانة وتركيب زجاج لفصول مدارس إدارة المركز، حيث شكل لجنة فنية لصيانة وتركيب زجاج للفصول المدرسية بديلا للزجاج المكسور وحفاظا على أطفالنا من برودة الجو وسلامة صحتهم، ومن المقرر، أن تشمل الحملة جميع المدارس المركز.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز سيوة، ندوة توعوية، تحت عنوان "خطورة العنف الأسري" مع نشر الوعي لدي الفتيات، بهدف نشر الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في قضايا المجتمع، تحت شعار "أمسكوا طرف الخيط" وشاركوا فى القرار ورسائل برنامج التربية الأسرية الإيجابية كأحد المدخلات الوقائية من العنف.





وفي محافظة كفر الشيختواصلت المنافسات الحماسية بين المدارس فى مسابقة أوائل الطلبة بمراكز المحافظة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى إدارة شرق كفرالشيخ، فازت مدرسة إسكندر الابتدائية ووحدة مسير للتعليم الأساسي عن "المرحلة الإعدادية" بالمركز الأول

2- فى إدارة غرب كفرالشيخ، فازت مدرسة محلة القصب للتعليم الأساسي بالمركز الأول عن "المرحلة الإعدادية"

3- فى إدارة سيدى سالم، فازت مدرسة تيدا الإبتدائية وعبدالمجيد النجار الابتدائية بالمركز الأول كما فازت مدرسة تيدا الإعدادية والورق الإعدادية بالمركز الأول

4- فى إدارة الحامول، فازت مدرسة 65 الخاشعة تعليم اساسي عن "المرحلة الإبتدائية" بالمركز الاول ومدرسة ٦٢الخاشعة الإعدادية بالمركز الأول

5- فى إدارة فوة، فازت مدرسة الشهيد لبيب السمادونى الابتدائية بالمركز الأول.

6- فى إدارة الرياض، فازت مدرسة الضبعة الابتدائية القديمة والسيد خليل الإعدادية بالمركز الأول

7- فى إدارة سيدي غازي، فازت مدرسة المنشة الغربية الإعدادية بالمركز الأول

8- في إدارة قلين، فازت مدرسة الشهيد أحمد الجندى الإعدادية وكفرالمرازقة الثانوية بالمركز الأول

9- فى إدارة بلطيم، فازت مدرسة صالح الشرنوبي الإعدادية بنات بالمركز الأول

10- فى إدارة مطوبس، فازت مدرسة القني الابتدائية بالمركز الأول.





وفي محافظة الإسماعيليةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة أبو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدراس مكارم الأخلاق، وغنيم، والمحسمة الجديدة، وأبو عياد ١، وعباس العقاد، في المرحلة الإبتدائية.

2- في إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز فوز مدرسة أبو سلطان الإعدادية المشتركة، وأما في المرحلة الإبتدائية، فازت فيها مدرسة المخاضة الإبتدائية.

3- في إدارة التل الكبير، انتهت بفوز العهدة قطاع القصاصين القديمة.

4- في إدارة القنطرة شرق التعليمية، انتهت بفوز كلا من مدرسة الأبطال الإعدادية المشتركة ومدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة.

5- في إدارة جنوب الإسماعيلية، انتهت هذة المنافسات بفوز المدارس الآتية "نور المعارف _ العمارات _ الصباح"

6- في إدارة شمال الإسماعيلية،في المرحلة الإعدادية، انتهت بفوز مدراس الحجاز، وال شهيد بسام، والشهيد ومحمد توفيق، والمجمع التعليمي".





وفي محافظة الفيومتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز سنورس، انتهت بفوز مدرسة فاطمة الزهراء بمطرطارس بالمركز الاول بالمرحلة الإبتدائيه

2- في مركز إبشواي، انتهت بفوز مدرستي بنات عجميين، عبور العجميين للمرحلة الإبتدائية.

3- في إدارة غرب، انتهت بفوز مدرسة زهراء الأندلس الثانوية.

4- في مركز الشواشنه، انتهت بفوز مدرسة العونى للتعليم الأساسي بالمركز الأول وفي المرحلة الاعدادي تم تصعيد مدرستي يوسف كحك وكحك قبلي.

5- في مركز إطسا، انتهت بفوز مدراس 25 يناير التجريبي، ومحمد سيد عبد المجيد الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية فازت فيها مدرسة الحمودات الإعدادية.

6- في إدارة شرق، انتهت بفوز مدرسة منشاه الجزائر أول.





وفي محافظة الجيزةأطلقت أمانة قسم الهرم، مبادرة عنوانها "التغيير للأفضل" تستهدف تحسين الأداء السياحى بمنطقة الأهرامات من خلال إصدار كارت تعريفي للشباب العاملين بالمبادرة بالإسم ورقم التسجيل وطباعة زي موحد يحمل شعار "نحن في خدمتكم" للعمل بشكل رسمي تحت مظلة القانون لتسهيل ومساعدة الزائرين بنطاق المنطقة الأثرية وتحسين المظهر العام.

كما كرمت أمانة قسم الحوامدية، المدرسين المشاركين في مبادرة "إحنا معاك لمحاربة الدروس الخصوصية" التي أطلقتها أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة وتتضمن تقديم المراجعات الدراسية المجانية بمجموعة كبيرة من المدرسين المتميزين، وتجاوزت الـ50 فصل دراسى لجميع المراحل التعليمية فى كافة المواد الدراسية وتوزيع ما يزيد عن 4000 ملزمة متنوعة بالمجان والتى شهدت استحسان الطلاب وأولياء أمورهم.

ودعمًا لجهود الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال واصلت أمانتي الحزب بأبو النمرس والحوامدية توفير فرق عمل متطوعة تتولى مساعدة الأطقم الطبية القائمة على الحملة بمختلف القرى فضلًا عن توفير سيارات متنقلة للتعريف بالحملة التي تستهدف الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

كما أعلنت أمانة قسم الجيزة، ختام تصفيات مسابقة أوائل الطلبة على مستوى القسم والتي تنظمها أمانة الحزب بالتعاون مع الإدارة التعليمية وأسفرت تصفيات المرحلة الإبتدائية عن تأهل مدرستي الإمتياز الخاصة وبراعم مصر للمرحلة النهائية، واسفرت تصفيات المرحلة الإعدادية عن تأهل مدرسة العلا جاردن للمرحلة النهائية.

واستكمالًا لمنافسات مسابقة أوائل الطلبة التي ينفذها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، شهد مركز أوسيم إسدال الستار على المرحلة الأولى من تصفيات القطاعات لكافة المراحل التعليميه وأعلنت اللجنة المشرفة نتائج المرحلة الأولى حيث جاءت النتائج في المرحلة الابتدائية بفوز مدارس باحثة البادية قطاع البراجيل وجوهرة الخليل قطاع بشتيل والعاشر من رمضان والأبعدية تعليم أساسي قطاع أوسيم ٢ (برطس/سقيل) والشهيد ممدوح سالم أوسيم ب الجديدة قطاع أوسيم ١، وبالمرحلة الاعدادية بقطاع البراجيل مدرسة الفاروق عمر وقطاع أوسيم ١ مدرسة الزهراء ع بنات وقطاع أوسيم ٢ (سقيل/برطس) مدرسة الصفا تعليم أساسي وقطاع بشتيل مدرسة بشتيل ع بنات، كما أعلنت اللجنة المشرفة عن استئناف المرحله الثانية والنهائية يوم الأحد القادم.

وفي الدقي تواصلت منافسات تصفيات المرحلة الإبتدائية بمشاركة 7 مدارس بمقر المدينة الجامعية بالتعاون مع إدارة الدقي التعليمية، وبمركز الصف تواصلت فاعليات الدور الأول من المسابقة وأسفرت تصفيات المرحلة الابتدائية عن فوز مدرسة أبو بكر الصديق بالمركز الأول، وفي البدرشين تواصلت لليوم الرابع على التوالي المنافسات بالشهادة الابتدائية على مستوى قطاع سقارة بمدرسة الوحدة المحلية بسقارة حيث فازت مدرسة سقارة الابتدائية المشتركة بالمركز الأول.

وفي أطفيح فازت مدرسة الوحدة المجمعة الإبتدائية وصول الإعدادية بقطاع مدارس صول، وفي كرداسة استمرت المنافسات بإجراء تصفيات المرحلة الإعدادية بمدرسة الوحدة الإبتدائية، وفي أبو النمرس أقيمت بمدرسة المنوات الثانوية بنات المسابقة للشهادة الابتدائية على مستوى مدارس قطاع المنوات وفازت مدرسة أسامه بن زيد بالمركز الأول، وكذلك تم بمدرسة عاشور ايوب تنظيم المسابقة للشهادة الابتدائية على مستوى مدارس قطاع منيل شيحه وفازت مدرسة أم المؤمنين بالمركز الأول.





وفي محافظة الدقهليةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة فعاليات مسابقة اوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 515 طالب وطالبة بين 74 مدرسة للمراحل التعليميه الثلاثة وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز عن الاتى:

1- مركز تمى الامديد، فازت مدرسة محمد عبدالعزيز الابتدائيه

2- مركز بنى عبيد، فازت مدرسة الحرية الابتدائيه ١

3- شرق المنصوره، فازت مدرسة العروبة الابتدائيه

4- مركز المطرية، فازت مدرسة العقبيين الإعدادية بنات

5- مركز المنزله، فازت مدرسة الانصاري الابتدائيه ومدرسة مسعد شلبايه

6- مركز دكرنس، فازت مدرسة عزب اشمون الإعدادية.

7- مركز السنبلاوين، فازت مدرسة ابن الوليد الابتدائيه.

8- مركز طلخا، فازت مدرسة ميت الكرماء الإعدادية بنات.

9- مركز الجمالية، فازت مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية.

10- مركز أجا، فازت مدرسة الشهيد عبدالله جمال الإعدادية ومدرسة السلام الابتدائيه ببرج النور.





وفي محافظة بني سويفنظمت أمانة العلاقات الحكومية ببندر بني سويف، ندوة حول الإنجازات المصرية للدولة المصرية، وتناولت المشروعات القومية التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، وتخدم المواطن المصري وأثارها على المجتمع.

كما نظمت أمانة الزراعة والرى بمركز ببا، ندوة حول معوقات الزراعة والرى الحديث، وتناولت اللقاء بحث أهم المشكلات والمعوقات التى تواجههم، والرد على كافة الاستفسارات التى تتعلق بقطاع الزراعة والرى، مثمناً دور القيادة السياسية وقيادات الحزب بالاهتمام بالمزارع وتقديم كافه اوجه الدعم والمساندة الحقيقية، لتحقيق التنمية الزراعية، من خلال توفير الإسمدة والتقاوي بالجمعيات الزراعية، وكارت الفلاح، وتحديد السعر العادل تجاه المحاصيل الزراعية، لمواجهة احتكار التجار لهم.

كما واصلت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، مسابقة أوائل الطلبة في المراحل التعليمية الثلاث بالإدارة التعليمية بالمحافظة.

1- مركز الواسطى، انتهت بفوز مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بالمركز الأول على مستوى الإدارة في المرحلة الثانوية وصعودها للتصفيات على مستوى المحافظة، وفوز مدرسة مدرسة التحرير المجمعة الإبتدائية وابويط المجمعة الإبتدائية بقطاع انفسط للمرحلة الإبتدائية.

2- مركز ناصر، فوز مدرسة رياض سعد زايد الإعدادية بقرية طحا بوش بقطاع دلاص بإدارة ناصر التعليمية، وفوز مدرسة دلاص 2 الإبتدائية بقطاع دلاص للمرحلة الإبتدائية بإدارة ناصر التعليمية.

3- مركز سمسطا، انتهت بفوز مدرسة بدهل الثانوية المشتركة بالقطاع الاول للمرحلة الثانوية بإدارة سمسطا التعليمية.

4- مركز إهناسيا، فوز مدرسة رمضان عبد المولى الإبتدائية، فوز مدرسة جابر عبد الحفيظ الإعدادية بنات





وفي محافظة البحيرةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز كفر الدوار، انتهت بفوز مدارس: (زُهرة بقرية زُهرة، عبد العزيز حبشي بقرية الأمراء، النبراوية ومنشية بلبع بقرية بولين، صيدناوي الحمراء والشهيد فوزي إبراهيم بقرية سيدي غازي، أبيس الخامسة بقرية كوم اشو، بشير المختار بقرية الحاجر، الوسطانية والوكيل بقرية كوم البركة، البسلقون بقرية البسلقون، منصور الشنديدي بقرية قومبانية أبو قير، وحوض ٧ بقرية دفشو).

2- في مركز أبو المطامير، انتهت بفوز مدرسة كوم الفرج مركز أول ومدرسة أبو غرارة مركز ثانى في المرحلة الإعدادية.

3- في مركز شبراخيت، انتهت بفوز مدرسة أرض الإرشاد الإبتدائية بالمرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة ناصر الإعدادية بنات بالمرحلة الإعدادية.





وفي محافظة السويستواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى محمد حافظ الابتدائية، ومدرسة فتية الاسلام الخاصة، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستى مصعب بن عمير الإعدادية، والحديثة بنات.

2- إدارة شمال السويس التعليمية، في المرحلة الابتدائية، فوز مدراس فايز حافظ، وجابر بن حيان، ورياض الصالحين، والنيل ب.

3- إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدرستى محمد الدرة الإعدادية بنون، وصفية زغلول الإعدادية بنات.

4 - إدارة الجناين التعليمية، انتهت بفوز مدرستى صلاح ابو شيكو، ومحمد فريد الإبتدائية.





وفي محافظة أسيوطتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- فى مركز أسيوط، انتهت بفوز مدراس، دير درنكة، ومدرسة السلام الجلاء بريفا ومدرسة الزاوية الجديدة ومدرسة خالد بن الوليد بالزاوية ومدرسة البحرية المشتركة ومدرسة الشهيد أحمد عبدالمحسن، ومدرسة درنكة القلبية.

2- في مركز ديروط، انتهت بفوز مدرستي الشهيد أحمد عبدالباقي الإعدادية ومدرسة ابوجبل الإبتدائية بديروط.

3- في مركز أبو تيج، انتهت بفوز مدرسة الاقباط الاعدادية بنات.

4- في مركز أبنوب، انتهت بفوز مدرسة، الدير الجبراوى الإعدادية المشتركة.

5- في مركز منفلوط، انتهت بفوز مدارس العزية الاعدادية المشتركة ،ومدرسة الطليعة الاعدادية للتعليم الأساسي ، ومدرسة نزه قرار الاعدادية، ومدرسة بني مجد المشتركة، ومدرسة نزه قرار الجديدة، ومدرسة المدور المشتركه، ومدرسة عبدالعواض محمود ،و مدرسة الشهيد الكومي، ومدرسة الاعدادية بنات ، ومدرسة حامد محمود الاعدادية، ومدرسة كوم الدباينة الاعدادية

6- في مركز ساحل سليم، انتهت بفوز مدراس، الشيخ أحمد أبو حسين الإبتدائية المشتركة، والحسينى المحروقى الإبتدائية المشتركة، وعزبة ثابت بسطا تعليم أساسى.

7- في مركز صدفا، انتهت بفوز مدرسة النصر الابتدائية الخاصه بصدفا ونزلة الابلق الإبتدائية المشتركة.

8 - في مركز الفتح، انتهت بفوز مدرسة ليليان الإبتدائية.





وفي محافظة أسوانتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز دراو، انتهت بفوز مدرسة دراو الإعدادية المشتركة علي المركز الأول علي مستوي إدارة دراو التعليمية للمرحلة الإعدادية.





وفي محافظة الإسكندريةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة المنتزة أول التعليمية، فوز مدرسة المدينة المنورة بنون، ومدرسة الإمام عبد الحليم محمود بالمركز الثاني، للمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة خلف الرأس السوداء الإعدادية، وفوز مدرسة جمال عبد الناصر، للمرحلة الثانوية.

2- إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرسة الغد الخاصة في للمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة تقسيم الزهور للمرحلة الثانوية.

3- إدارة العامرية التعليمية، فوز مدرسة الإبمان الخاصة الإبتدائية، وفوز مدرسة أم سلمة الرسمية، للمرحلة الإعدادية.

4- إدارة برج العرب التعليمية، فوز مدرسة ابو عبيده بن الجراح من المجموعة الأولي، ومدرسة الإيمان الخاصة من المجموعة الثانية، للمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة العلا المركزية الإعدادية.

5- إدارة وسط التعليمية، فوز مدرسة سيد درويش والناصر صلاح الدين ومدرسة الشهيد عمرو العراقي والنبي دانيال، للمرحلة الابتدائية.

6- إدارة شرق التعليمية، فوز مدرسة عبد السلام حمادة بالمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة حورس الإعدادية المشتركة.

7- إدارة العجمي التعليمية، فوز كلًا من مدرسة الرشيد الخاصة، ومدرسة الحياة الخاصة، مدرسة زيد بن حارثة الصباحية، ومدرسة أليكس ويست الخاصة، للمرحلة الابتدائية.

8- إدارة الجمرك التعليمية، فوز مدرية الصواف الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة راتب الابتدائية بالمركز الثاني، بالمرحلة الابتدائية، وفوز مدرسة الانفوشى الثانوية بنين، بالمرحلة الثانوية.





وفي محافظة الغربيةتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة سمنود، انتهت بفوز مدرستي السيدة عائشة الابتدائية، والسادات الابتدائية، وفي المرحلة الإعدادية، فوز مدرستي أبوبكر الصديق الإعدادية بنين، وعمرالديك الإعدادية بنات، وفي المرحلة الثانوية، فازت فيها مدرستي عبد الحميد على الثانوية، وميت حبيب الثانوية المشتركة

2- في مدينة المحلة، انتهت بفوز مدرسة السادات الثانوية بنات بدمرو

3- في مركز طنطا، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات

4- في قسم ثان طنطا، انتهت بفوز مدرسة الشروق الإبتدائية.





وفي محافظة جنوب سيناءتواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهدت منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مدينة دهب، انتهت بفوز مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بالمركز الأول.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.