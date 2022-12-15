انت الان تتابع خبر العيثاوي بشأن "القيادات السنية": بعضها يريد بناء إقطاعيات داخل المناطق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب ياسين العيثاوي، اليوم الخميس، أن بعض "القيادات السنية" تريد بناء إقطاعيات داخل المناطق لتثبيت جذور الزعامات، معتبراً أنه لا يوجد زعيم حقيقي حتى الآن.



وقال العيثاوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "قانون الموازنة سيصل الى البرلمان خلال العطلة التشريعية لقراءة ومناقشة القانون، وعندما يصل فانه لا يمكن الاعتراض على بنوده واعتقد أن الموازنة ستكون مختلفة وانها ستكون الأكبر في تاريخ العراق".

وأضاف أن "الصراخ خلال صراعات الأحزاب السياسية السنية وصل الى أعلاه ولكن التنافس السياسي أمر محمود ولكن أن ينتقل التنافس الى صراع فهذا أمر سيء".

وتابع "أما فيما يخص القيادات السنية فهي تريد أن تبني إقطاعيات داخل المناطق السنية لتثبيت جذورها في مناطقها من خلال تغليب المصالح الشخصية على المصالح الوطنية"، مبيناً أنه "لا يوجد زعيم حقيقي حتى الآن ضمن قادة الأحزاب السنية".

وأشار العيثاوي الى أن "منظومة الرئاسات الثلاث بنيت بصعوبة وان تغيير الرئاسات الثلاث حاليا صعب وقد يؤدي الى اختلال في موازين الدولة".