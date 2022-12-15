انت الان تتابع خبر العيثاوي يكشف: قادة الكتل لديهم مكاتب اقتصادية تعتاش على الوزارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العيثاوي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، أن "هناك قصوراً في البنى التحتية لوزارة التربية وآخر إحصاءات وزارة التخطيط فان العراق يحتاج الى أكثر من 11 ألف مدرسة ويجب وضع خطة خمسية".وأضاف "نحن ندعم خطوة السوداني بإعطاء فترة ثلاثة أشهر لتقييم المدراء العامين في الوزارات ويجب عدم المجاملة من خلال تنفيذ البرنامج الحكومي"، مبينا أن "مهلة الوزراء والوكلاء لا تحتاج مدة ستة أشهر ويجب تقييم الوزير قبل تسنمه المنصب لان ذلك لا يخدم عمر الدولة القصير، عليه يجب أن يكون اختيار المنصب وفق الكفاءة ولا يحتاج سوى شهر واحد".

وأشار العيثاوي الى أن "الفساد أصبح منظومة وطبيعة التشكيلة السياسية هي السبب بحيث أن قادة الكتل لديهم مكاتب اقتصادية تعتاش على الوزارات ومفاصل الفساد وتتحمل المسؤولية كاملة".

