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انت الان تتابع خبر "فيفا" يكشف عن حكم نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441346-638067219589616271.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-15 | 18:23
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أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، على ملعب ستاد لوسيل.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد