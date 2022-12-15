"فيفا" يكشف عن حكم نهائي المونديال بين الأرجنتين وفرنسا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها بين الأرجنتين وفرنسا، الأحد المقبل، على ملعب ستاد لوسيل.