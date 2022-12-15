انت الان تتابع خبر السوداني يزور الدفاع ويصدر توجيهاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أجرى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، زيارة إلى مقر وزارة الدفاع".

وأضاف ان "القائد العام للقوات المسلحة استمع لإيجاز عن سير العمليات ومتابعة الخطط والبرامج التنفيذية والميدانية ضمن نطاق عمل الوزارة ومسؤولياتها"، مستذكرا في كلمة له أمام القيادات والملاكات المتقدمة، شهداء العراق خصوصا ونحن نعيش أيام الذكرى الخامسة للانتصار على داعش الإرهابي، وتعلق الأمن والاستقرار المتحقق اليوم، بالتضحيات الجسام التي قدمها أولئك الأبطال".



وأشار المكتب الى ان "القائد العام وجه بمعالجة جملة من الملاحظات عن مسار عمل الوزارة، من خلال اتخاذ إجراءات واضحة بشأنها، على أن يتم عقد اجتماع لاحق للوقوف على ما تم إنجازه من هذه الإجراءات"، مبينا ان "الاجتماع شهد عرض الخطط الأمنية ضمن البرنامج الحكومي ومسارات تنفيذها، وإعادة الانتشار للقطعات العسكرية في المدن، وتسليم الملف الأمني فيها لوزارة الداخلية".

ولفت المكتب الى ان "السوداني وشدد على أهمية توثيق الانتصارات الكبيرة التي حققتها قواتنا المسلحة بصنوفها كافة، في معركة خاضها شعبنا بكل أطيافه ضد الارهاب، وأهمية استدامة ما تحقق لترسيخ الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق".