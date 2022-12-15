انت الان تتابع خبر ناطق عسكري يكشف حقيقة اختفاء أمريكي في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفى الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، اختفاء أمريكي بظروف غامضة في العراق.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن (اختفاء مواطن أمريكي في وسط أو جنوب العراق بظروف غامضة، يعمل صحفيّاً) نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أساس له".

ودعا رسول "وسائل الإعلام والمدونين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية حصراً".