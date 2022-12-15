القضاء يعيد تريليوناً و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة

بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و١٥٨ مليار دينار بعد تحقيقات اجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية".واكدت المحكمة ان "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع