انت الان تتابع خبر القضاء يعيد تريليوناً و158 مليار دينار إلى خزينة الدولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال المجلس بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قررت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة إعادة مبلغ قدره تريليون واحد و١٥٨ مليار دينار بعد تحقيقات اجريت في المخالفات الحاصلة في محفظة التقاعد الاستثمارية".
واكدت المحكمة ان "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية".
واكدت المحكمة ان "المخالفات تبين وجودها في ميزان المراجعة لمصرف الرافدين عن طريق وزارة المالية/ مكتب وزير المالية".