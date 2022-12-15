انت الان تتابع خبر اخماد حريق بمعمل نجارة وإنقاذ 5 عمال بمنطقة العلاوي في بغداد (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء حادث حريق اندلع داخل معمل للنجارة بمنطقة العلاوي وسط بغداد بالتزامن مع إنقاذ خمسة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران ونفذت عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط بنايه المعمل وأنهت أعمال الإخماد والتبريد وأحكمت سيطرتها على امتداد النيران إلى البنايات المجاورة لموقع الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وتابع، "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".