شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول لـ"طاقة النواب": 34 مشروعا حتى ديسمبر 2022 لتنمية حقول الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير البترول المهندس طارق الملا، مساعى الوزارة لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر، قائلاً: "فاتحين الباب لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى، ونبشركم الفترة القادمة سيكون هناك اكتشافات أكثر".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة طلب المقدم من النائبة آية فوزى فتى بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى التوسع فى إنشاء محطات الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية، والتوسع فى تصدير الغاز الطبيعى ودخول أسواق جديدة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى ساهمت فى فتح أسواق جديدة.

وأشار وزير البترول، إلى الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعى، حيث تم تنفيذ 34 مشروعا حتى ديسمبر 2022، بإجمالى استثمارات بلغت 561 مليار جنيه.

ونوه طارق الملا، إلى تكلفة استيراد الغاز الطبيعى خلال الفترة 2015 حتى سبتمبر 2018 بلغت 127 مليار جنية، وتم تحقيق الاكتفاء الذاتى بعد ذلك.

وكانت النائبة قد أكدت فى كلمتها أهمية التوسع في الدخول بالغاز الطبيعى المصرى إلى أسواق جديدة فى أوروبا، لاسيما بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيدة بخطة التوسع فى إنتاج الغاز الطبيعى والاكتشافات الهامة وعلى رأسها حقل ظهر الأهم، حيث وضع مصر على مصاف الدول المنتجة للغاز الطبيعى، وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، ومعاودة التصدير.