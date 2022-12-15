شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "نقل النواب": الدولة المصرية تواصل إنجازاتها فى شتى المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية تواصل الإنجازات العديدة في شتى المجالات المختلفة، ومنها تطوير الموانئ البحرية، حيث تمثل تلك الموانئ شرايين التجارة مع العالم كله وتعمل على تطوير الموانئ البحرية، وذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بكافة القطاعات لتعزيز وتقديم الخدمات البحرية وتموين السفن وأيضاً الاستفادة القصوى من موقعها الجغرافى.

وأوضح النائب علاء عابد، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الولايات المتحدة الأفريقية المنعقدة حاليًا في واشنطن هامة للغاية، حيث تمثل مصر القوى العربية الأكبر في القمة، بجانب أنها تعكس تزايد الاهتمام العالمي بالقارة الإفريقية، خاصة من الجانب الأمريكي الذي يسعى لزيادة تواجده في القارة الإفريقية.

وأكد النائب علاء عابد، أفريقيا تستورد بحوالي تريليون و132 مليار دولار فاتورة تبادل تجارى مع دول العالم، وهى قيمة مرتفعة، لكن نصيب مصر منها منخفض للغاية، وبالتالى نريد تطوير الموانئ المصرية لرفع نسبة مصر، وأيضا تصدر أفريقيا بنحو 400 مليار خضروات وفاكهة وبالتالي يجب أن يتم ذلك من خلال الموانئ المصرية.

وأوضح عابد أن القمة تعكس التزام الولايات المتحدة المتواصل تجاه أفريقيا وأهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وتعمل على زيادة التعاون القائم على الأولويات المشتركة بين الجانبين، بجانب مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتوفير الغذاء وأسعار الطاقة وسبل التكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والتوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن مناقشة القضايا الأمنية.

جاء ذلك أثناء نظر لجنة النقل والمواصلات في مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة- الإسكندرية ،و مشروع القانون الثاني بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.