شكرا لقرائتكم خبر عن هاني العتال أمينا للإعلام بحزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، تعيين رجل الأعمال هاني العتال، رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون etc، أميناً للإعلام بحزب حماة الوطن على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن قرارات جديدة تتعلق بإعادة الهيكلة التي ينفذها الحزب في الوقت الحالي تهدف الى التطوير والتحديث للارتقاء بالمستوى الحزبي.

يذكر أن هاني العتال كان نائبا لرئيس نادى الزمالك فى دورته السابقة، كما أنه نائب رئيس مجلس ادارة شركة العتال للحديد والصلب.

والمعروف أن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي مصري يحتل المركز الرابع في مجلس النواب المصري بعدد 18 نائبا.