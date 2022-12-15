شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب.. نص تقرير تعديل قانون محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب اللجنة التشريعية عن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.

ويهدف مشروع القانون إلى اكتمال إنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائل للحاويات بأحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحويل ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت فى البحر المتوسط.

ومن الاهداف التى سيحققها المشروع، أيضا جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط والإسهام في إحداث نقلة نوعية فى الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط فى مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلى 4 ملايين حاوية فى السنة.

واكدت اللجنة أن الشروط والأحكام الواردة فى عقد الالتزام المرافق لمشروع القانون جاءت متوافقة مع الدستور، وفى إطار تغليب المصلحة العامة للجهة مانحة الالتزام (هيئة ميناء دمياط)

وينشر ”الخليج 365” نص التقرير البرلمانى حول مشروع القانون