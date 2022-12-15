شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يكشف لطاقة النواب خطط وبرامج تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير البترول المهندس طارق الملا، الحرص علي تمكين الشباب في ضوء توجهات الدولة المصرية، مشيراً إلى أن العالم كله يتطلع إلى الشباب وتمكينهم، ولا أتصور أن قطاع البترول بمعزل عن ذلك بل هو قدوة فى تمكين الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو القطامى بشأن سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم في مواقع العمل القيادية.

وقال الملا، إن الوزارة لديها برنامج طموح للتطوير والتدريب، لتميكن الشباب ومنها برنامج اسمه الإدارة المتوسطة، والتى تمكن الشباب بشكل سريع فى فترة قصيرة.

وأشار طارق الملا، إلى البرامج المتعد لتمكين الشباب، وأن الشباب هم الأكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا والتطور الرقمى، ولذلك فالباب هم القادرين على مواجهة تحديات المستقبل.

في سياق آخر، أشار طارق الملا، إلى أن كثير من البيانات المنشورة عن الانتاج والاكتشافات، غير صحيحة، مشيرا إلي أن الوزارة لديها موقع رسمى، فضلا عن إصدار البيانات بشكل دورى، والاحصائيات شهريا.

وأكد الوزير على ضرورة المصداقية ومراعاة الأخبار التى تنشر والمتعلقة بالوزارة والتأكد من صحة الأخبار من المصادر الرسمية ، سواء موقع الوزارة أو موقع إيجاز، وهى محدثة باستمرار وبتكون لحظية.

وقال إن المواطنين تعتمد على أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولدينا منظومة خاصة بوسائل التواصل، بحيث يتم نشر كل المعلومات بشكل دورى.