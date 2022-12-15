شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع "طاقة النواب" لاستعراض خطة وزارة البترول بحضور طارق الملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، لنظر 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بالإضافة إلي مناقشة خطة وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة القادمة فيما يخص قطاع البترول، في حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ووفقا لجدول الأعمال، تشمل طلبات الاحاطة المقدم من النائب أحمد الخشن بشأن تضارب التصريحات والبيانات التي تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا المقدم من النائب أحمد حجازي، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في مجال البحث والاستكشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التي تقوم بعمليات البحث والاستكشافات في ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.

كما تنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب عمرو القطامي بشأن سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في الاعتماد على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم في مواقع العمل القيادية، وكذا من النائب مصطفى محمد مصطفى، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمدينة قنا الجديدة للتخفيف عن عاتق المواطنين بها، وتحديد خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذا جهودها في المشروع القومي " حياة كريمة".

كما تنظر اللجنة طلب الاحاطة المقدك من النائبة آية فوزى فتى بشأن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في تصدير الغاز الطبيعي ودخول أسواق جديدة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة.