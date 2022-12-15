انت الان تتابع خبر علاوي يؤكد ضرورة تقديم الدعم للطبقة العاملة: دورها اساسي بالتطور والبناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق رحيم الغانمي واعضاء المكتب التنفيذي".واكد علاوي، بحسب البيان "دعمه المطلق للنقابات والاتحادات وعملها وما تمثله من شريحة واسعة واساسية في المجتمع"، داعياً الى "ضرورة سن وتشريع القوانين التي تساهم في تعزيز العمل النقابي".

وشدد على "ضرورة تقديم كل الدعم والاسناد للطبقة العاملة لما لها من اهمية ودور اساسي في عملية التطور والبناء"، مستذكراً مساعي وعمل الحكومة المؤقتة التي ترأسها حينها بجعل جزء من اسهم المصانع للعاملين فيها انصافاً لهم ولجهودهم ".

