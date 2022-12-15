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بعد خسارة نصف النهائي.. زياش يوجه رسالة للجمهور المغربي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-441332-638067115583175459.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-15 | 15:30

بعد خسارة نصف النهائي.. زياش يوجه رسالة للجمهور المغربي

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وجه نجم المنتخب المغربي حكيم زياش، اليوم الخميس، رسالة شكر للجمهور المغربي، بعد الخسارة أمام فرنسا 2-0، أمس الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم.
وكتب حكيم على حسابه الخاص في الموقع الاجتماعي "إنستجرام": "أشعر في داخلي بنوع من الخيبة والأسى بعد الخسارة، لكني فخور بمجموعتنا الرائعة".

واضاف: "لم نستسلم ونافسنا إلى نقطة النهائية، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعمكم ومساندتكم، أريد أن أعبر لكم عن تقديري واحترامي وحبي لكم ولكل فرد منكم".


وتابع زياش: "أشكر كل من دعمنا وساندنا، لقد صنعنا التاريخ جميعا، القصة لم تنته بعد، نراكم يوم السبت في مباراة كرواتيا".

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي، يوم السبت المقبل، لتحديد صاحب المركز الثالث في المونديال.

وتلعب فرنسا مع الأرجنتين يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية لكأس العالم.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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