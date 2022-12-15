بعد خسارة نصف النهائي.. زياش يوجه رسالة للجمهور المغربي

وكتب حكيم على حسابه الخاص في الموقع الاجتماعي "إنستجرام": "أشعر في داخلي بنوع من الخيبة والأسى بعد الخسارة، لكني فخور بمجموعتنا الرائعة".

واضاف: "لم نستسلم ونافسنا إلى نقطة النهائية، وما كان ذلك ليتحقق لولا دعمكم ومساندتكم، أريد أن أعبر لكم عن تقديري واحترامي وحبي لكم ولكل فرد منكم".



وتابع زياش: "أشكر كل من دعمنا وساندنا، لقد صنعنا التاريخ جميعا، القصة لم تنته بعد، نراكم يوم السبت في مباراة كرواتيا".

ويواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي، يوم السبت المقبل، لتحديد صاحب المركز الثالث في المونديال.

وتلعب فرنسا مع الأرجنتين يوم الأحد المقبل، في المباراة النهائية لكأس العالم.

